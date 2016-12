Election Returns

Nationally - President

Clinton - 57,755,468 - Wins California, Colorado, Connecticut, Delaware, DC, Hawaii, Illinios, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington (215 Electoral Votes)

Trump - 58,212,712 - Wins Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, N, Carolina, N. Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, S. Carolina, S. Dakota, Tennessee, Texas, Utah, W. Virginia, Wisconsin, Wyoming (274 Electoral Votes)

US Senator

Portman - 3,034,287

Strickland - 1,917,439

US Representative

Davidson - 219,453

Fought - 85,313

Statewide - State Senator

Hackett - 96,292

Kirk - 51,233

100% OF PRECINCTS REPORTING

Locally - State Representative

Koehler - 28,967

Wendt - 18,775

County Commissioner 1-2-17

Tackett - 25,047

Wilt - 33,035

County Commissioner 1-3-17

Herier - 25,245

McGlothin - 30,783

Common Pleas Court Clerk

Tuttle - 35,107

Vincent - 22,400

Sheriff

Burchett - 32,360

Kelly - 27,200

Recorder

Oberlin - 19,078

Pence - 38,169

Enon Tax Levy

For - 665

Against - 776

Green Twp Levy

For - 1063

Against - 475

Mad River Fire Levy

For - 4023

Against - 1795

Mad River Police Levy

For - 2090

Against - 2268

Mad River EMS Levy

For - 4194

Against - 1681

Clark Co Health District Levy

For - 33,127

Against - 22,155